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    Terim'den genç oyunculara destek

    Terim'den genç oyunculara destek

    Galatasaray'da birkaç oyuncunun protesto edilmesinin ardından, genç futbolcuların gözünün korkmaması için Terim ve ekibi oyunculara moral verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 16:57
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    Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan yenilgi sonrasında tribünlerin gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor.

    Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti.

    Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması...

    Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor.

    Terim den genç oyunculara destek #1

    TEKNİK EKİP HAREKETE GEÇTİ

    Genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.

    Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı.

    Terim den genç oyunculara destek #2

    TOPLANTILAR DÜZENLENİYOR

    Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip, bu konuda toplantılar düzenliyor.

    Milliyet’in haberine göre; futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.

    Terim den genç oyunculara destek #3

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