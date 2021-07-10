Terim'den transfer açıklaması: Taraftarlar rahat olsun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferler konusunda başkan Burak Elmas ve yönetiminin yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLLERİMİZ AKICI VE GÜZELDİ"

Terim, 4-2 kazandıkları hazırlık maçıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa ciddi bir takım. Herkes tam hazır değil ama buna rağmen lig temposuna yakın bir tempo oldu. Mücadele oranı da hayli yüksekti. Bir ara lig maçı benzeri bir oyun oynandı. Pas oyunumuz, topu kaptırdığımızdaki reaksiyonumuz ve baskımız zaman zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadık. Devre arasında 11 kişi değiştirmemize rağmen ikinci yarıda da oyunun hakimi olmak, gol pozisyonlarına girmek, gol atmak önemliydi. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kazanmak her zaman önemlidir ama sonuçta hazırlık maçı olduğunu unutmayalım. Eksiklerimizi göreceğiz. Buradan analistlerimiz önemli örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız bu olacak. Bunun yanında kazanma alışkanlığımızı üzerimize giyersek bu elbise daha güzel durur."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması-Video

"MARCAO'YU RİSKE ETMEDİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla 21 Temmuz'da oynayacakları maça hazırlandıklarını aktaran Terim, "PSV maçı öncesi en son provamız salı günü Olympiakos ile olacak. Sıcak, seyahat dahil olmak üzere iyi bir şey görmek istiyorum. Olympiakos da önemli bir takım. Ondan sonra da PSV'ye hazırlanacağız. Marcao'yu bugün riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntısı vardı. Doktorla konuşup istirahat etmesini uygun gördük." diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Fatih Terim, transferlerle ilgili görüşmeleri bizzat başkan Burak Elmas'ın yürüttüğünü belirterek, taraftarları rahat olmaya davet etti.

Yeni sezon hazırlıklarında genç oyunculara şans verdiğini aktaran Terim, "Gençlerden memnunum. Bu sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Her zaman onlara şans verdim. Ümit ederim şanslarını iyi kullanırlar. Onlara ihtiyacımız var." dedi.

"TARAFTARIMIZ TRANSFER KONUSUNDA RAHAT OLSUN"

Transferlerin geç kaldığı eleştirisine değinen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. 'PSV maçı yaklaşıyor. Hala olmadı.' diyenler olabilir. Hiç paniğe gerek yok. Ben günün her saati uğraşıldığını görebiliyorum. Merak etmesinler. Görüşmeleri bizzat başkanımız yapıyor. Onun için Galatasaraylılar rahat olsun. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız. Şu anda 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onlar için garanti yok. Rahat olsunlar. Eylüle kadar vaktimiz var."





"HİÇBİR SEZON BAŞI TRANSFERLERİN TAM OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Kasımpaşa maçının devre arasında başkan Burak Elmas ile sohbetini anlatan Fatih Terim, "Şu günlerde başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Sağ olsun son durumları Ozan Şener kardeşimle bilgi verdiler. Ben de bazı şeyleri paylaştım. Dönerken yine görüşeceğiz. Galatasaraylılar rahat olsun. Biraz gecikmiş olabiliriz. Çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken bütün transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"RUH HALİNİ BELLİ EDEN BİR İNSANIM"

Terim, yeni dönemdeki neşeli tavırlarının hatırlatılarak, "Bu dönemi 5. Fatih Terim dönemi olarak mı yorumlarsınız, yoksa devam eden bir süreç olarak mı? Yeni bir sayfa mı açtınız?" şeklindeki soru üzerine, "Beni en çok tanıyan sizlersiniz. Her halimi hepiniz biliyorsunuz. Hadiseler karşısında ruh halini belli eden bir insanım. Mış gibi yapamam. Bunun teşhisini koymak çok basit." değerlendirmesinde bulundu.

AŞIYA ÖZENDİRMEK İÇİN İDMANLAR TARAFTARA AÇILACAK

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşıyı özendirmek için antrenmanları taraftarlara açtıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sevgili dostum Prof. Dr. Ateş Kara beni aradı. Aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de makul buldum. Bu yardımı yapmak için 1 veya 2 doz aşı olanlardan seve seve antrenmana 40 kişi davet ettik. Bu, sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda Florya taraftarımız, üniversitelerimiz, liselerimize açık olacak. Burada amacımız aşıyı herkesin yaptırmasını istemek. Bilim Kurulundakilerin emeklerine yardım edebilme amacıyla bir gün yaşadık. O gün Galatasaray Üniversitesi ile Galatasaray Lisesini tercih ettik. Yarın başka bir lise veya üniversite olur. Galatasaray taraftarı zaten istediği zaman gelebilir."