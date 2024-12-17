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Haber Merkezi

Süper Lig’in 16’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın deplasmanda mağlup olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

FUTBOLCULARLA KONUŞTULAR

Adana deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını vermelerini, sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

TAKIM, ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaşlı futbolcular, taraftarları üzdükleri için özür dilerken, Alanyaspor karşılaşmasında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdiler.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, tezahüratlar yaparak tesislerden ayrıldı.