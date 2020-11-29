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    Testi negatife dönen Valencia Türkiye'ye geliyor

    Milli takım kampında koronavirüse yakalanan ve bir süredir ülkesinde olan Enner Valencia'dan iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 13:24
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    Testi negatife dönen Valencia Türkiye'ye geliyor

    Ekvador Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden Enner Valencia, koronavirüse yakalanmıştı.

    2 haftadır karantinada olan ve Türkiye'ye dönmeyen tecrübeli oyuncudan iyi haber geldi.

    BU HAFTA İSTANBUL'A GELECEK

    Son testi negatif çıkan Valencia'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Beşiktaş derbisini kaçıracak olan 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki hafta kadroya alınması bekleniyor.

    Testi negatife dönen Valencia Türkiye ye geliyor #1

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