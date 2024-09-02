Tete ve Tanguy Ndombele, iyi performanslarıyla dikkat çekiyor Galatasaray'dan ayrılan Tete ve Tanguy Ndombele yeni takımlarında ritmini buldu. Tete attığı golle takımına 1 puanı getirirken, Ndombele de harika bir asiste imza attı.

Haber Merkezi

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da birçok ayrılık yaşandı.

Bunların arasında Tete ve Tanguy Ndombele de yer aldı.

Geçen sezon sergiledikleri performansla sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilen ikili, yeni takımlarında adeta kendilerini buldu.

TETE SON DAKİKADA TAKIMINA PUANI GETİRDİ

Tete'nin forma giydiği Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'in 3. haftasında Kallithea deplasmanına çıktı.

Müsabaka 2-2 sona ererken konuk ekibe 1 puanı getiren golü atan 90+2. dakikada Tete oldu.

GALATASARAY'DAKİ İSTATİSTİĞİNİ 8 MAÇTA YAKALADI

Brezilyalı futbolcu, böylece Panathinaikos ile çıktığı 8. maçında 3. golünü atmış oldu. Tete, Galatasaray ile çıktığı 45 maçta 3 gollük istatistik yakalamıştı.

NDOMBELE, ASİST YAPTI

Galatasaray'da fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele, Nice'teki fit haliyle dikkat çekmişti.

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, tecrübeli orta saha oyuncusu performansıyla maça damga vurdu.

Takımının en etkili isimleri arasında yer alan Ndombele, Boudaoui'nin attığı golde harika bir asiste de imza attı.

HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine geçildi.