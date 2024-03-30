Tete'den şampiyonluk sözleri: En büyük hayalim Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, şu anda en büyük hayalinin sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Tete, futbolculuk kariyerine ilham kaynağı olan efsanevi futbolcu Pele'yi idol olarak gördüğünü ifade etti.

Bir hayranın "En büyük hayalin ne?" sorusuna ise Tete, "Şu anda en büyük hayalim Galatasaray ile şampiyon olmak" yanıtını verdi.

39 maçta 3 gol 6 asist

Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Tete, 39 maçta forma giydi.

24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol atarken, takım arkadaşlarına da 6 asist yapma başarısı gösterdi.