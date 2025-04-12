Tevfik Yamantürk: Ben ne yaptım

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesildi.

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ORTALIK KARIŞTI

Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında tartışma çıktı.

Yamantürk, Arat'a yumruk atarken, sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karıştı.

Yaşananların ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

"BEN NE YAPTIM"

Daha sonra ise Tevfik Yamantürk, salondan ayrıldı.

Bu esnada ise bir gazetecinin "Yaptığınızdan pişman mısınız?" sorusuna Yamantürk, "Ben ne yaptım" yanıtını verdi.