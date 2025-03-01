Tevfik Yamantürk: Kulübün menfaati egomuzun önündedir

İHA

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda gerçekleşti.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantıda konuştu.

"BAŞARILI OLACAKLARINA KALPTEN İNANIYORUM"

Yamantürk, şu şekilde konuştu:

Bu toplantının gecikmesinin sebebi biz değiliz. Bu durumu birçok üyemize anlattık ve bunu anlayışla karşıladılar. Yeni dönemin yeni başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birçok kişinin öne çıkmadığı anda görevi kabul ettiler ve işe başladılar. Ben başarılı olacaklarına kalpten inanıyorum.

"AYNI DÜŞÜNCEDEYİM"

Seçimli genel kurulda aday olma hakkı olmasına rağmen aday olmayacağını yineleyen Yamantürk, şu şekilde konuştu:

Bir dönem daha aday olma hakkım var olmasına rağmen aday olmayacağımı yaklaşık 1 yıl önce açıklamıştım. Hala aynı düşüncedeyim. Bu görevden gittiğim andan itibaren savunmasız olduğumu düşünüp, omuz atanlar olacak. Değer mi? Evet Beşiktaş için değer.

"BİR HASAN ARAT VAKASI YAŞANDI"

Kısa sürede gerçekleşen iki seçim dönemi hakkında konuşan Tevfik Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

Çok tuhaf dönemlerden geçiyoruz. Bir Hasan Arat vakası yaşandı. Neden oldu? Nasıl oldu anlamadım. 2 yıl önce çalışmalara başladı. Ben başkan adayıyım diyerek birçok konuda öncelik istedi. Bu süreçte benim onaylamayacağım hareketlerde bulundu ve camiayı seçime zorladı. Dönemin Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye gittik ve 'Sakın istifa etmeyin' dedik. Önce Süleyman abiyi yolladılar, sonra Fikret Orman'ı yolladılar. 'Biz size kol, kanat oluruz, istifa etmeyin' dedik. Hasan Arat Bey, yakışık olmayan söylemlerde bulundu. Sizin oylarınızla bu makamlara gelen bizler, egomuzu ön plana çıkarmadık ve kişisel mesele haline getirmedik. Kulübün menfaati bizim egomuzun önündedir. Biz yolumuza devam ettik. Biz insan ailesine bu kadar kötü bir miras bırakmamalıydı. Bir baba olarak çok üzüldüm. Allah yaşatmasın. Kendi bir yılını programlayamayan insan Beşiktaş'ın geleceğini programlamaya çalıştı. Bizim üzerinde 2.5 yıl çalıştığımız maddeler kadük edildi. Bir insan nasıl hem yönetir hem de denetler. Yapmayın etmeyin dedik. Tahmin ediyorum birileri onları yönlendirdi.

"BEN BUNU SİZDEN CAMİAM ADINA PAŞA PAŞA ALIRIM"

Tüzük tadil değişikliyle alakalı ise Yamantürk, şunları dedi:

Bizim önerimiz tüzük tadil çalışmasını yaparken başkan ve yönetim kendi dönemlerindeki borçlarından avro bazında sorumlu olacaktı. Siz kulübü bu denli borçlandırırsanız, ben bunu sizden camiam adına paşa paşa alırım.

"BAZILARI KAYYUM ATANMASINI İSTEDİ"

Mali konularda yaşanan sıkıntılar neticesinde sıcak paranın kulüp ve ülke dışına çıkacağını savunan Tevfik Yamantürk, sözlerini şöyle tamamladı: