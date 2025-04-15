Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'a saldırı sonrası açıklama geldi

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıkmıştı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri, sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesilmişti.

Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında tartışma çıkmıştı.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ DİYEREK ÜÇ KEZ TEHDİT ETTİ"

Yamantürk, Arat'a yumruk atarken, sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karışmıştı.

Yaşananların ardından Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, TV 100'e açıklamalarda bulundu.

Tevfik Yamantürk, yaşananlarla ilgili ilk olarak "Hasan Arat'ın toplantıya geleceğinden haberim yoktu. Salonda gördüm kendisini. Ön sırada oturanlara 'hoş geldiniz' derken elimi uzattım. Bana elini uzatırken kafasını çevirdi. 'Selam verilirken, el uzatılırken göz göze bakılır' dedim. 'Haddini bil hadsiz' dedikten sonra 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek üç kez tehdit etti. Bunun üzerine ben de tepki gösterdim." ifadelerini kullandı.

"HASAN ARAT TAHRİK ETTİ"

Sözlerine devam eden Tevfik Yamantürk, "Hasan Arat, Divan toplantısında konuşmak için 17. sıraya kendini yazdırmış. Eski başkan Ahmet Nur Çebi de 19. sıradaydı ve çıkıp konuştu. Daha önceki uygulamalar nasılsa, burada da aynı şekilde oldu. İnsanlar 100 milyon euroyu soruyor, Hasan Arat milletin aklıyla dalga geçer gibi ampullerden, stadın ışıklandırmasından bahsediyor. Bu yüzden tepki oldu. Divan olarak ortamın sakinleşmesini sağlamaya çalışırken Hasan Arat, insanları tahrik etmeye devam etti. Herkese emir kipiyle konuşmaya başladı. Birine 'susacaksın' diyor, diğerine 'otur' diyor. Konuşmasına devam etmesi için 'Ortam sakinleşsin, ara verelim' dedik. 'Ben şimdi konuşacağım, yoksa konuşmam giderim' diyor. Gerilimin artması için elinden geleni yaptı. Bunu da bile isteye yaptı. Sonra dönüyor Serdal Başkan'a bir şeyler söylüyor. Bu ortamı ne ben ne de arkadaşlarım yarattı. Bizzat Hasan Arat herkesi tahrik etti. Ben toplantının sağlıklı devam etmesi arzusundaydım. Ancak arkasını dönüp bana 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek yine tehdit etti ve tahrik etti. Tehditlerine devam edince bunlar yaşandı. Evet, final böyle olmamalıydı." dedi.

"ESKİ BAŞKANLAR ARADI"

Hasan Arat'a saldırmasının ardından eski başkanların kendisini aradığını söyleyen Yamantürk "8 yıl boyunca arkadaşlarımızla birlikte çok iyi işler yaptık. Ben yapı olarak hiçbir zaman ön plana çıkan birisi olmadım. Kulübüm Beşiktaş, herkesin, her şeyin önündedir. Benim tek gayem Beşiktaş'ın hakkını savunmak oldu. Ben 100 milyon euronun hesabını sordum. Camiam üzüldü, doğal olarak tepki de oldu. Ama teveccüh de var. Eski başkanlarımızın hepsi aradı. Fikret Orman sanırım şu anda yurt dışındaymış, görüşemedik. Türkiye'nin her yerinden aradılar beni. Hepsi de Beşiktaş'ın hakkını savunduğum için bu tepkiyi gösterdiğimi biliyor." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Siyah-beyazlı kulübün Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, ihraç ve istifa iddialarıyla ilgili olarak "Ben asla istifa etmeyeceğim. İstifa edersem oy verenlerin oylarına ihanet etmiş olurum. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş'ın hakkını koruduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş'ın hakkını savunacak kimse kalmaz. Ben 100 milyon euronun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmeli. İhraç edilmeyi beklemiyorum. İhraç edilmem için bir şey yapmadım. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül'e kadar görevimin başındayım." dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN SORUŞTURMA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, 1. olağan divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, kulübün eski başkanlarından Hasan Arat ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilimin ardından iptal edilmişti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: