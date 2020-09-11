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- TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan yayınlanacak
TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan yayınlanacak
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu, TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Ekranlara gelecek ilk maç Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 11:23
TFF 1. Lig maçlarının yayın hakkını yeniden TRT Spor aldı.
2020-21 sezonundaki maçlar, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
İLK MAÇ MENEMENSPOR-ALTINORDU
Ekranlara gelecek ilk maç bu akşam Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.