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    TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan yayınlanacak

    TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu, TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Ekranlara gelecek ilk maç Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 11:23
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    TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan yayınlanacak

    TFF 1. Lig maçlarının yayın hakkını yeniden TRT Spor aldı.

    2020-21 sezonundaki maçlar, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

    İLK MAÇ MENEMENSPOR-ALTINORDU

    Ekranlara gelecek ilk maç bu akşam Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

    TFF 1. Lig maçları TRT Spor dan yayınlanacak #1

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