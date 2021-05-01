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    TFF 1. Lig maçlarında kurallara uyulmadı

    TFF 1. Lig maçlarında kurallara uyulmadı

    TFF 1. Lig'de oynanan Giresunspor-Akhisar Bld. ve Adana Demirspor-Balıkesir maçlarında, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kurallara uyulmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 17:12
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    TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor. İlk 4 takımın kendi aralarındaki puan farkı çok yakın.

    Süper Lig'e yükselme yarışında lider konumda bulunan Giresunspor, evinde Akhisar Belediyespor'u, Adana Demirspor ise Balıkesirspor'u ağırlıyor.

    KURALLARA UYULMADI

    Mücadeleler devam ederken taraftarlar tribünlerdeki localarda taraftarlar yer aldı.

    Localardaki taraftarların sosyal mesafe kuralına uymayarak, dip dibe oturup maçlarını izlediler. O görüntüler taraftarlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Tam kapanma döneminde sokakta kurallara uymayan vatandaşlar dikkat çekti.

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