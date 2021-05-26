TFF 1. Lig play-off final maçında, Altay ile Altınordu karşılaşacak

TFF 1. Lig play-off final maçında, Altay ile Altınordu karşılaşacak

Süper Lig'e çıkış için son bilet maçında Altınordu ile Altay İstanbul'da karşılaşacak.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bugün İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

SÜPER LİG’E YÜKSELECEK SON EKİP BELLİ OLACAK

Adana Demirspor ve Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salih Kaya, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Recep Aydın

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Adrien Regattin, Andre Poko, Ziya Alkurt, Jasmin Scuk, Leandro Kappel, Marco Paixao