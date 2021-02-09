- Haberler
- Futbol Haberleri
- TFF 1. Lig'de 20. haftanın puan durumu
TFF 1. Lig'de 20. haftanın puan durumu
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 10:01
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:43
TFF 1. Lig'de 20. hafta maçları, dün oynanan Giresunspor-Bursaspor karşılaşmasıyla sona erdi.
ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını aratmayacak bir yarışa sahne olan 1. Lig'de Giresunspor, İstanbulspor ve Samsunspor'un yanı sıra Adana Demirspor da zirve yarışında önemli bir yere sahip durumda.
En son 1976-1977 yılında Süper Lig'de (O dönem 1. Lig adıyla anılıyordu) boy gösteren Giresunspor, 44 yıllık hasreti bitirmek adına Bursaspor karşısında 2-1'lik galibiyet alarak en yakın rakibi İstanbulspor'a attığı 4 puanlık farkı korudu.
KÜME DÜŞME POTASINDA NEFES KESEN MÜCADELE
Öte yandan küme düşme mücadelesi de nefesleri kesiyor. Maddi anlamda zor günler geçiren ve gençlerle oynayan Eskişehirspor, 7 beraberlikle sadece 4 puana sahip durumda. (3 puan silme cezası uygulandı)
Bu sezon isim değiştirerek Osmanlıspor'dan Ankaraspor'a dönen Başkent temsilcisi de takımın başına Ümit Özat'ı getirdi. Taze kan arayan Ankaraspor'un 13 puanı bulunurken Boluspor, Akhisar, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor 19 puanla küme düşmeme mücadelesinde birbirleriyle yarışıyor.
İŞTE TFF 1. LİG'DEKİ PUAN DURUMU
21. HAFTANIN PROGRAMI