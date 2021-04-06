TFF 1. Lig'de 28. haftanın puan durumu

TFF 1. Lig'in 28. haftası tamamlanırken hem Süper Lig'e çıkma yarışı hem de kümede kalma potasında kıyasıya yarış sürüyor. İşte 28. hafta sonunda oluşan puan durumu...

TFF 1. Lig'de 28. hafta maçları, dün oynanan Bursaspor-Altay karşılaşmasıyla sona erdi.

SAMSUNSPOR VE ALTAY HAFTAYI KARLI KAPATTI

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını aratmayacak bir yarışa sahne olan 1. Lig'de Giresunspor, Samsunspor ve Altay'ın yanı sıra Adana Demirspor ve Altınordu da zirve yarışında önemli bir yere sahip durumda.

Giresunspor'un İstanbulspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Samsunspor ve Altay maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışında liderle puan farkını indirmeyi başardı.

KÜME DÜŞME POTASI

Süper Lig'in efsane takımlarından Eskişehir'in küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından gözler kümede kalma savaşında olan 6 takıma çevrildi. 16. Akhisar ve 17. Ankaraspor mevcut durumda küme düşme adayı olsa da son haftaya kadar işler değişebilir.

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PUAN DURUMU