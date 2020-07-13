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TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı
TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak takım beklenirken, 34. haftanın programı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 16:24
Adanaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig biletini kaptı.
Hatay ekibinin ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler, diğer takımlar çevrilmiş durumda.
İkinci sıradaki Erzurumspor, son haftada Ümraniyespor'u mağlup ederse, Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.
34. HAFTANIN PROGRAMI
TFF 1. Lig'de merakla beklenen 34. haftanın programı ise şu şekilde: