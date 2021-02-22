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- TFF 1. Lig'de Giresunspor durdurulamıyor
TFF 1. Lig'de Giresunspor durdurulamıyor
TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e çıkma yarışı nefesleri kesiyor. 10 maçtır kazanan Giresunspor en güçlü aday konumunda.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 15:58
- Güncelleme : 22.02.2021 - 16:16
22 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de heyecan git gide artıyor.
Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele eden takımlardan Giresunspor, 10'da 10 yaparak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
50 puanla zirvede yer alan Giresun ekibi, ligi ilk 3 sıra içerisinde bitirirse tam 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış olacak.
SAMSUNSPOR 2. SIRADA
Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Samsunspor ise topladığı 46 puanla 2. sırada yer alıyor.
2011-2012 sezonunda küme düşen kırmızı-beyazlılar, yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya çok yakın.
İSTANBULSPOR YILLAR SONRA AYAĞA KALKTI
2004-2005 sezonunda Süper Lig'e veda eden İstanbulspor ise 40 puanla 3. sırada.
İlk iki sıraya girmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, bunu başaramazsa play-off'a kalarak Süper Lig biletini almaya çalışacak.
TFF 1. Lig'de puan durumu şu şekilde: