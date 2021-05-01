TFF 1. Lig'de iş son haftaya kaldı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında zirvedeki takımlar maçlarını kazandı ve Süper Lig yarışı son haftaya kaldı, Akhisarspor ise 2. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında zirvede kritik maçlar oynandı ve ilk 2 ve Süper Lig bileti için mücadele eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor maçlarını kazandı, sıralama değişmedi.

Son haftaya Adana Demirspor lider, Giresunspor aynı puanla 2. sırada, Samsunspor ise aynı puanla 3. sırada giriyor.





ADANA DEMİR 2. YARIDA KAZANDI

Haftaya lider giren Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 57. dakikada Pa Dibba, 66. dakikada Tayyip ve 86. dakikada Yunus kaydetti. Karşılaşma 1-0 iken Balıkesirspor'un defanstan gelen bir top sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edilen pozisyonu ise tartışma yarattı.

GİRESUNSPOR KAZANDI, AKHİSARSPOR DÜŞTÜ

2. sıradaki Giresunspor ise evinde, kümede kalmak için bir mucize arayan Akhisarspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, 14. dakikada Traore, 36. dakikda Balde ve 69. dakikada Nalepa'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve 2. sıradaki yerini korudu. 2 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Akhisarspor ise 2. Lig'e düştü. TFF 1. Lig'e düşen 3 takım, Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor oldu.

SAMSUNSPOR HATA BEKLİYOR

Ligin 3. sırasında yer alan Samsunspor ise evinde Ankaraspor'u 3-1'lik skorla geçti ve aynı puanla üzerinde yer alan iki rakibinin son hafta puan kaybını beklemekten başka çaresi kalmadı. Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Yasin Öztekin, 64. dakikada Veli Çetin ve 73. dakikada İlyas'tan geldi.

SON HAFTADA PLAYOFF YARIŞI

İstanbulspor ve Altay'ın garantilediği playoff potasındaki son basamak için Altınordu ve Keçiörengücü'nün çekişmesi sürüyor. Altınordu evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 3-2 yendi ve 57 puanla 6. sıradaki yerini korudu, Keçiörengücü ise evinde Menemenspor'u 4-1 ile geçerek 55 puanla Altınordu'yu takibine devam etti. Altay'a 1-0 yenilen Ümraniyespor'un ise playoff ihtimali kalmadı.