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TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri
TFF 1. Ligi, dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Hatayspor ile Erzurumspor'dan ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı play-off maçları belirleyecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 12:02
Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig biletini kapmasının ardından gözler play-off maçlarına çevrildi.
Oluşan puan durumu sonrası lig üçüncüsü Adana Demirspor ile lig altıncısı Bursaspor, lig dördüncüsü Akhisarspor ile de lig beşincisi Fatih Karagümrük eşleşti.
TFF 1. Lig Play-Off müsabaka programı şöyle:
22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
21.00 - Bursaspor - Adana Demirspor
21.00 - Fatih Karagümrük - Akhisarspor
26 TEMMUZ 2020 PAZAR
21.00 - Adana Demirspor - Bursaspor
21.00 - Akhisarspor - Fatih Karagümrük
FİNAL 30 TEMMUZ'DA
Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.