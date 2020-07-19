TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri

En Son Haber

TFF 1. Ligi, dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Hatayspor ile Erzurumspor'dan ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı play-off maçları belirleyecek.

Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig biletini kapmasının ardından gözler play-off maçlarına çevrildi.

Oluşan puan durumu sonrası lig üçüncüsü Adana Demirspor ile lig altıncısı Bursaspor, lig dördüncüsü Akhisarspor ile de lig beşincisi Fatih Karagümrük eşleşti.

TFF 1. Lig Play-Off müsabaka programı şöyle:

22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

21.00 - Bursaspor - Adana Demirspor

21.00 - Fatih Karagümrük - Akhisarspor

26 TEMMUZ 2020 PAZAR

21.00 - Adana Demirspor - Bursaspor

21.00 - Akhisarspor - Fatih Karagümrük

FİNAL 30 TEMMUZ'DA

Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.