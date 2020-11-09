TFF 1. Lig'de puan durumu

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Tuzlaspor, topladığı 18 puanla milli maç arasına lider girdi.

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı.

Oynadığı 8 karşılaşmada 18 puan toplayan Tuzlaspor, milli araya lider girerken, 17 puanlı İstanbulspor 2. sırada yer aldı.

9 maçın tamamını oynayan Ertuğrul Sağlam'lı Samsunspor 3., 1 maçı eksik Ümit Özat'lı Adana Demirspor ise 4. sırada bulunuyor.

BURSASPOR 11 PUANDA KALDI

İki yıldır Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bursaspor ise 9 haftada sadece 11 puan toplayabildi.

ES-ES DİBE DEMİR ATTI

Öte yandan ekonomik olarak zor günler geçiren ve sadece 1 puan toplayabilen Eskişehirspor, ligin son sırasında yer alıyor.

Not: Koronavirüs nedeniyle ertelenen bazı maçlardan ötürü tüm takımların oynadığı karşılaşma sayısı eşit değil.

Puan durumu: