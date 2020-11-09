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    TFF 1. Lig'de puan durumu

    TFF 1. Lig'de puan durumu

    TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Tuzlaspor, topladığı 18 puanla milli maç arasına lider girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 16:25
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:44
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    TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı.

    Oynadığı 8 karşılaşmada 18 puan toplayan Tuzlaspor, milli araya lider girerken, 17 puanlı İstanbulspor 2. sırada yer aldı.

    9 maçın tamamını oynayan Ertuğrul Sağlam'lı Samsunspor 3., 1 maçı eksik Ümit Özat'lı Adana Demirspor ise 4. sırada bulunuyor.

    TFF 1. Lig de puan durumu #1

    BURSASPOR 11 PUANDA KALDI

    İki yıldır Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bursaspor ise 9 haftada sadece 11 puan toplayabildi.

    ES-ES DİBE DEMİR ATTI

    Öte yandan ekonomik olarak zor günler geçiren ve sadece 1 puan toplayabilen Eskişehirspor, ligin son sırasında yer alıyor.

    TFF 1. Lig de puan durumu #2

    Not: Koronavirüs nedeniyle ertelenen bazı maçlardan ötürü tüm takımların oynadığı karşılaşma sayısı eşit değil.

    Puan durumu:

    TFF 1. Lig de puan durumu #3

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