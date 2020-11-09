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TFF 1. Lig'de puan durumu
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Tuzlaspor, topladığı 18 puanla milli maç arasına lider girdi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 16:25
- Güncelleme : 09.11.2020 - 16:44
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı.
Oynadığı 8 karşılaşmada 18 puan toplayan Tuzlaspor, milli araya lider girerken, 17 puanlı İstanbulspor 2. sırada yer aldı.
9 maçın tamamını oynayan Ertuğrul Sağlam'lı Samsunspor 3., 1 maçı eksik Ümit Özat'lı Adana Demirspor ise 4. sırada bulunuyor.
BURSASPOR 11 PUANDA KALDI
İki yıldır Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bursaspor ise 9 haftada sadece 11 puan toplayabildi.
ES-ES DİBE DEMİR ATTI
Öte yandan ekonomik olarak zor günler geçiren ve sadece 1 puan toplayabilen Eskişehirspor, ligin son sırasında yer alıyor.
Not: Koronavirüs nedeniyle ertelenen bazı maçlardan ötürü tüm takımların oynadığı karşılaşma sayısı eşit değil.
Puan durumu: