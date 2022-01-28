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    TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişik yaptı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişikliğe gittiğini açıkladı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 00:53
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    TFF, 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısında değişik yaptı

    TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi.

    7 YABANCI OYUNCU TESCİL ETTİRİLEBİLECEK

    Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.

    Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.


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