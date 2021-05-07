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TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.