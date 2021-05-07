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    TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

    TFF 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 15:47
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    TFF 1. Lig'deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek

    TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor.

    Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

    KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ

    Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle:

    Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    Tuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

    Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    TFF 1. Lig deki kritik son hafta maçlarını Süper Lig hakemleri yönetecek #1

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