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    TFF: 1 üst klasman hakeminin test sonucu pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla 1 üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 17:36
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    TFF: 1 üst klasman hakeminin test sonucu pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

    SEMPTOM GÖSTERMİYOR

    Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

    Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

    TFF: 1 üst klasman hakeminin test sonucu pozitif #1

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