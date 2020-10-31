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- TFF: 1 üst klasman hakeminin test sonucu pozitif
TFF: 1 üst klasman hakeminin test sonucu pozitif
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla 1 üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 17:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
SEMPTOM GÖSTERMİYOR
Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.