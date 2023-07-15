TFF, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin komisyon oluşturuyor TFF'den yapılan açıklamada, "1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.

AA

1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların sayılması gerektiğini dile getiren Fenerbahçe, bu durumu geçtiğimiz aylarda resmi makamlara taşımıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), konuya ilişkin açıklama geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularının çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.

Komisyon oluşturuluyor

1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği vurgulanarak şu ifadeler aktarıldı:

Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'den tartışmalı 5 yıldız kararı

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 şampiyonluk gerisine düşen Fenerbahçe (19), geçtiğimiz sezon formasında yıldızsız logo kullanmış, yeni sezon için ise 5 yıldızlı forma kullanacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Kulübümüz 28 şampiyonluğumuzun hakkı olan 5 yıldızlı formayı hayata geçirdi. TFF'ye yaptığımız süreç hala devam ederken kulübümüz artık beklemeyecek. Armamız tescillenmiş haliyle her alanda 5 yıldızlı olarak kullanılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.