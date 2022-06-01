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    TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak?

    TFF 1.Lig play-off final maçında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak?
    • 01.06.2022 - 12:38
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    TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak?

    TFF 1. Lig'de nefes kesen karşılaşmalar sona erdi ve Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek olan son iki takım belli oldu.

    Sahasında 1-0'ın rövanşında Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Bandırmaspor'un rakibi; BB Erzurumspor'a 4-2'nin rövanşında 1-0 yenilmesine rağmen İstanbulspor oldu.

    İki takım Süper Lig'e çıkmak için final maçında bir araya gelecek ve kıran kırana bir mücadele izlettirecek.

    İki takım taraftarlarının heyecanla beklediği karşılaşma için, zaman ve saat bilgisi araştırılmaya başlandı.

    Taraftarlar, "TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak? İşte yanıtı..

    TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak?

    TFF 1. Lig play-off final müsabakasına sahne olacak zorlu İstanbulspor Bandırmaspor maçı, 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

    İstanbulspor Bandırmaspor play-off final maçının nerede ve saat kaçta oynanacağı henüz belli olmadı.

    TFF 1.Lig play-off final maçı ne zaman oynanacak? #1


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