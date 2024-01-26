TFF, 2 haftalık Süper Lig programını açıkladı
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden, Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonunun 24 ve 25. hafta programları açıklandı.

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın 4 Şubat'ta oynanacağı belirtildi.

Süper Lig'de 24. hafta, 2 Şubat'ta başlayacak ve 4 Şubat'ta sona erecek. Ligin 25. haftasında ise maçlar 9-12 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

24. hafta:

2 Şubat Cuma

17.00 Ankaragücü - Sivasspor

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

13.30 Rizespor - Konyaspor

16.00 Başakşehir - İstanbulspor

19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor

19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor- Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

25. hafta:

9 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

19.00 Galatasaray - Başakşehir

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Rizespor

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Kayserispor - Beşiktaş