TFF, 2 haftalık Süper Lig programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden, Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonunun 24 ve 25. hafta programları açıklandı.
TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın 4 Şubat'ta oynanacağı belirtildi.
Süper Lig'de 24. hafta, 2 Şubat'ta başlayacak ve 4 Şubat'ta sona erecek. Ligin 25. haftasında ise maçlar 9-12 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
24. hafta:
2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Rizespor - Konyaspor
16.00 Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
25. hafta:
9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş
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