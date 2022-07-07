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- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi saat kaçta başlayacak?
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi saat kaçta başlayacak?
2022-2023 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimlerinin tarihi ve saati belli oldu.
- 07.07.2022 - 11:39
- Güncelleme : 07.07.2022 - 11:45
Türkiye Futbol Federasyonu 2022/2023 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için fikstür çekimlerinin yapılacağı tarihleri açıklamıştı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yeni sezon fikstür çekimleri 7 Temmuz (bugün) itibariyle yapılacak.
Fikstürler ne zaman çekilecek?
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
2022/2023 TFF 2. Lig fikstür çekimi saat 12.00'de başlarken TFF 3. Lig fikstür çekimleri saat 14.30'da başlayacak.