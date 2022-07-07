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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi saat kaçta başlayacak?

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi saat kaçta başlayacak?

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimlerinin tarihi ve saati belli oldu.