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MHK, 2020-2021 sezonu hakemlerini açıkladı
2020-2021 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı. Listede Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 47 hakeme yer verildi.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 17:46
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2020-2021 Futbol Sezonu'nda göre yapacak üst klasman hakemlerinin listesini açıkladı.
FIRAT AYDINUS DA LİSTEDE
Bu sezon 47 yaşına girecek olan Fırat Aydınus'un, hakemliği bırakıp bırakmayacağı merak ediliyordu. MHK'nın açıkladığı üst klasman hakem listesinde adı olan tecrübeli hakemin 1 sezon daha devam kararı aldığı öğrenildi.
İşte MHK'nın açıkladığı yeni sezonda şans verilecek üst klasman hakemlerinin tam listesi: