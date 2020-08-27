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MHK, 2020-2021 sezonu hakemlerini açıkladı

MHK, 2020-2021 sezonu hakemlerini açıkladı

2020-2021 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı. Listede Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 47 hakeme yer verildi.