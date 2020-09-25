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    TFF: 3 hakemin test sonucu pozitif

    TFF, iki klasman hakemi ve bir bölgesel hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 15:18
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    TFF: 3 hakemin test sonucu pozitif

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

    TFF: 3 hakemin test sonucu pozitif #1

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