TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Kepezspor oldu

İHA
TFF 3. Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kepezspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ipi göğüslemeyi başardı.
Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kepezspor, Aliağa FK'nin Gümüşhanespor deplasmanında berabere kalmasıyla adını TFF 2. Lig’e yazdırdı.
Kepezspor, maçı kazandı
Kırmızı-mavililer deplasmanda 42. dakikada Serkan Özen’in golü ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da skor değişmeyince TFF 3. Lig 1. Grup 2023 - 2024 şampiyonu Kepezspor oldu.
Şampiyonluk kutlandı
Karşılaşmanın ardından teknik heyet ve oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz telefonla arayarak takımı ve teknik heyeti şampiyonluktan dolayı tebrik etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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