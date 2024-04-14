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TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Kepezspor oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Kepezspor oldu TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında deplasmanda Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.