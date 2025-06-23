TFF 3. Lig grupları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 3. Lig gruplarını belirledi.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebinin alındığı ve ligin bölgesel esaslar doğrultusunda 4 grupta oynatılmasına karar verildiği belirtildi.
TFF 3. LİG GRUPLARI
1. Grup
1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
Bulvarspor
Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü
Çankaya Spor Kulübü
Çorlu Spor 1947
Edirnespor
Etimesgut Spor Kulübü
Fethiye İdman Yurdu
Galata
İnegöl Kafkas Spor Kulübü
İnkılap Futbol Spor Kulübü
Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Polatlı 1926 Spor Kulübü
Silivrispor
Yeşil Yalova FK Spor Kulübü
2. Grup
12 Bingöl Spor
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Diyarbekir Spor
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
Kahramanmaraş Spor
Karaköprü Belediye Spor
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Kilis Bld. Spor
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Mazıdağı Fosfat Spor
Niğde Belediyesi Spor
Osmaniyespor Futbol Kulübü
Silifke Belediye Spor
Suvermez Kapadokya Spor
Türk Metal 1963 Spor
3. Grup
1926 Bulancakspor
52 Orduspor FK
Amasyaspor FK
Artvin Hopaspor
Çayeli Spor
Düzcespor
Fatsa Belediyespor
Giresunspor
Karabük İdmanyurdu Spor
Kdz. Ereğli Belediye Spor
Orduspor 1967
Pazarspor
Sebat Gençlik Spor
Tokat Belediye Plevne Spor
Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Zonguldak Spor Futbol Kulübü
4. Grup
Afyonspor Kulübü
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Altay
Anadolu Üniversitesi
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Belediye Kütahyaspor
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Efeler 09 Spor Futbol Kulübü
Eskişehirspor Kulübü
İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü
Karşıyaka
Nazillispor
Tire 2021 Futbol Kulübü
Uşak Spor