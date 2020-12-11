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    TFF: 3 üst klasman hakeminin korona testi pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu, 3 üst klasman hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 14:24
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    TFF: 3 üst klasman hakeminin korona testi pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu, 3 üst klasman hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "1 Üst Klasman hakemimizin 9 Aralık Çarşamba ve 2 Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10 Aralık Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır..."

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