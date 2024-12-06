TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi doğrultusunda son değerlendirmelerini yaptı.

Bu kapsamda kurul, bazı kulüplere puan silme cezası verdi.

ADANA DEMİRSPOR'UN 3 PUANI SİLİNDİ

Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiği duyuruldu. Böylelikle Adana ekibi -1 puana geriledi.

Öte yandan 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Spor, Afyonspor Kulübü, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay'ın da puanı silindi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.



İncelemeler neticesinde Kurul;



Süper Lig'den;



Sivasspor, Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ve Eyüpspor,



1. Lig'den;



Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Ankaragücü, Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor,



2. Lig'den;



1461 Trabzon FK, 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü, Belediye Derince Spor, Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Diyarbekir Spor A.Ş., 24Erzincanspor, Fethiyespor, İskenderunspor A.Ş., E Koleji Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kastamonuspor, Kırklarelispor Futbol A.Ş., Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.



Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;



Süper Lig'den



Adana Demirspor A.Ş.,



2. Lig’den



Nazilli Spor A.Ş., Afyonspor Kulübü, Giresunspor, Bucaspor 1928, Altay kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.



Kurul ayrıca, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı Geçici Madde 23 kapsamında;



Süper Lig' den



Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor,



2. Lig’den



Van Spor Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları sebebiyle yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için 13.12.2024 tarihine kadar süre verdi.



Böylelikle 2024-2025 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 45'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.