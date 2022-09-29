TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

2 maç seyircisiz oynama cezası verildi

PFDK yaptığı açıklamada, Amedspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken 140 bin TL'de para cezası verdi. Ayrıca statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, merdiven boş bırakılmamasından dolayı 16 bin TL ve TFF izni olmadan maçı canlı yayınlandığı için ihtar cezası aldı.

Neler olmuştu ?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan skandallar maçın önünde geçti. Amedspor tribünleri maçta Kürdistan bayrağı açmıştı.

PFDK'nın yaptığı açıklama:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, TFF'nin izni olmaksızın müsabakadan canlı yayın yapılması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi ÖMER ELALDI'nın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.