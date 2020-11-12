TFF: Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

5 OCAK - 1 ŞUBAT 2021

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." ifadelerine yer verildi.