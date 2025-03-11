TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Bilindiği üzere Beşiktaş ve Trabzonspor da derbileri yabancı hakemlerin yönetmesi yönünde talepte bulunmuştu.

"NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği "Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?" konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

"HENÜZ KARAR ALMADIK"

Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

TFF'nin bu başvuruya nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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