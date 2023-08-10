TFF Başkanı Büyükekşi: 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kararını bekliyoruz

AA & Ensonhaber

Süper Lig ve 1. Lig'de yeni sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

EURO 2032 adaylığına ilişkin Büyükekşi,

EURO 2032'yi ortak düzenlemek için İtalya'dan bize teklif geldi. İki Akdeniz ülkesi olarak aday olduk. Turnuva için 5 şehir İtalya, 5 şehir de Türkiye'den seçilecek. EURO 2028 adaylığımız da devam ediyor. Eğer 2032'yi alabilirsek 2028 adaylığından vazgeçeceğiz.

dedi.

Süper Lig için marş hazırlandığını aktaran Mehmet Büyükekşi şunları söyledi:

Mehmet Büyükekşi, 1959 yılından önceki şampiyonluklarla ilgili şu açıklamada bulundu:

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklar hakkındaki talebi bizim yönetime gelmemizin öncesinde zaten gerçekleşmişti. Biz konuya 'evet' desek başka bir problem var. 'Hayır' desek onu da tam bilmiyoruz. Onun için bir komisyon kurma kararı aldık. Şu anda araştırıyoruz. Bu komisyon kurulacak. Çalışmalar yapılacak. Bu konuda kamuoyunda herhangi bir yanlış anlaşılma oluşmasını istemiyoruz. Komisyona gönderdik, bunun bir süresi yok. Komisyonun belirttiği görüşü yönetim kurulu olarak inceleyeceğiz. Şu anda bu konuda hiçbir fikrimiz yok.