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TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız.

TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldığı bir programda, "Seyircileri stadyumlara getirmek için çeşitli etkinlikler düşünüyoruz. Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız." dedi.