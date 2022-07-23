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TFF Başkanı Büyükekşi: Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız.
- 23.07.2022 - 10:17
- Güncelleme : 23.07.2022 - 15:24
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldiği günden beri birçok değişikliğe imza attı.
Büyükekşi TRT Spor'da Orhan Ayhan'a özel açıklamalarda bulundu.
Federasyonun yapısıyla ilgili değişikliklerde bulunacaklarını belirten Büyükekşi çarpıcı ifadeler kullandı.
"En büyük eksliklik güven eksikliği"
Mehmet Büyükekşi açıklamalarında, "Tespit ettiğimiz en büyük eksiklik güven eksikliği. Yapılmayan birçok işi hızlı şekilde yapmaya başladık. Futbolun marka değerini yükseltmemiz gerekiyor.
Önce güven duygusunu oluşturmalıyız. Kurulların oluşturulması esnasında birçok niteliği göz önüne aldık. Yeni sezonda gizli temsilciler görevlendireceğiz.
Altyapıyı kulüpler, okullar ve milli takımlar bazında ele alacağız. Avrupa'da yer alan altpyapı sistemini takip ediyoruz. Altyapı gelişimi için dünya çapındaki hocaları getireceğiz. İlk olarak altyapı antrenörü yetiştirmeliyiz.
"Hakemleri yapay zeka ile atayacağız"
Altyapı antrenörlerinin maaşlarının gerekirse TFF olarak biz karşılayacağız.Seyircileri stadyumlara getirmek için çeşitli etkinlikler düşünüyoruz. Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız. " ifadelerini kullandı.