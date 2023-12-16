TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemlerin hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldığı ifade edildi.

ensonhaber.com

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından hakemlerin alacağı nihai karar merak konusuydu.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapan hakemler liglere verilen aranın ardından önümüzdeki hafta içi oynanacak müsabakalarda görev almaya karar verdi.

Haberde hakemlerin gün için yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği de kaydedildi.

Kamp iptal edildi

Bu hafta sonu hakemler ve aileleri için düzenlenmesi planlanan kamp ise iptal edildi.

Hakemler kısa süre içinde Riva'daki tesislerden ayrılıp evlerine dönecek.

Büyükekşi: Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talepleri olmadı

Konuyla alakalı A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig, 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.