TFF Başkanı iddiaları noktaladı: Süper Lig'de yabancı hakemler görev almayacak

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk atmasının ardından ligler ertelenmişti.

19 Aralık'ta yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig için bir başka iddia da ortaya atılmıştı.

"Yabancı hakem gündemimizde yok"

Hakemlerin maçlara çıkmak istememesinin ardından yabancı hakemlerin ligimizde görev alacağı iddiası, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de soruldu.

Büyükekşi, iddiaları bir cümleyle savuşturdu.

Hakemler devam edecek

Bu açıklama üzerine Süper Lig'de Türk hakemlerin görev almaya devam edeceği öğrenilirken, hakemlerin de maçlara çıkmama kararından vazgeçtiği kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler için de konuşan Büyükekşi, sözlerini şöyle noktaladı:

Bu hakemleri biz getirmedik, hepsi vardı. Aralık sonunda MHK klasman yapacak. Normal hayat devam edecek. Kimseye ayrıcalık olmayacak. O zaman adalet olmaz.

Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Özgüvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.