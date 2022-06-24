TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports yetkilileriyle birlikte açıklama yaptı. Büyükekşi, yayıncı kuruluş ve hakemler konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş beIN Sports yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Büyükekşi, "Tüm kulüplerimizle yaptığımız istişareler sonucu yol haritamızı belirlemiştik. Kısa zamanda Türk futbolu için radikal adımlar attık. Yeni dönemde birlikte tüm kurullarımızı yeniden oluşturmak için bizzat yaptığım çağrı ile tüm kurullar istifa etti. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"Yayıncı krizine çözüm bulduk"

TFF Başkanı, "7. günümüz dolarken en önemli adımlarımızdan biri de yayıncı krizine çözüm bulduk. Bu anlaşma ana gelir kaynaklarımızın büyük bir kısmını Anadolu kulüplerimiz başta olmak üzere büyük bir gelir kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Büyükekşi anlaşmanın rakamsal boyutu için de, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız." dedi.

Başkanlara çağrı

Öte yandan Büyükekşi başkanlara da büyük görevler düştüğünü hatırlatarak, "Futbolun geleceğini garanti altına almak için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kulüplerimizin mali gerçeklere göre hareket etmesi lazım. Burada başkanlara çok büyük iş düşüyor." açıklamasını yaptı.

"Var hakemleriyle saha hakemlerini ayırmak istiyoruz"

Türkiye'de çok tartışılan hakemlik sistemi için ise Büyükekşi, "Bugüne kadar yapılmayan hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni planımız hakem sisteminin değişmesi ve kurullarımızın belirlenmesi. Yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmeye adayız ve bunu birlikte çözmek istiyoruz. Birlikte çalışarak kısa zamanda birçok sorunu çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı." dedi.

TFF Başkanı, "Bir yılın sonunda Türk futbolunda izler bırakan bir yönetim olmak istiyoruz. İyi niyetle güzel şeyler yapmak için buraya geldik. dedi.