TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

Türk futbolunda 8+3 yabancı kuralının kaldırılacağına yönelik iddialar gündeme otururken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Süper Lig 'de altıncı hafta geride kalırken yabancı oyuncu kuralı tartışmaları gündemden düşmüyor.

Kulüplerin teknik direktörleri, 8+3 kuralı nedeniyle 11 oluşturma ve oyuncu değişikliği yapma konusunda duydukları sıkıntıyı dile getirirken yabancı oyuncu kuralının değiştirileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

TFF'nin gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.

"8+3 devam edecek"

Habertürk TV'ye açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek.