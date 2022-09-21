TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Yusuf Demir sözleri

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir ile ilgili konuştu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir hakkında tartışmalar devam ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncunun yerli sayılıp hatta A Milli Takım'da oynaması için harekete geçmesi hakkında konuşan Büyükekşi, "Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor." şeklinde konuştu.

"Mesut Özil örneği yanlış"

Mesut Özil örneğinin de doğru bir örnek olmadığını söyleyen TFF Başkanı, Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, "Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok." dedi.

Dursun Özbek ne demişti?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var. Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum."

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı.

Yusuf Demir'in A Milli Takım'da ve yerli statüsünde oynaması mümkün mü? - İZLE