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- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 14:27
- Güncelleme : 04.04.2022 - 15:07
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa etmişti.
Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevi bırakma kararı aldı.
Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam edemeyeceğini belirtti.
İLK KULÜP BAŞKANLARINA BİLDİRDİ
Süper Lig başkanlarıyla konuşan Nihat Özdemir, görevi bırakacağıyla ilgili ilk bilgiyi verdi.
Nihat Özdemir'in kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak, kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
GÖREV SÜRESİNİN DOLMASINA 1 YIL VARDI
Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI
TFF'nin aldığı kararlar sonrası en çok eleştirilen isimlerin başında Nihat Özdemir geliyordu.
Kulüplerle fikir ayrılığına düşen Özdemir, yabancı sınırı konusunda da ciddi bir şekilde eleştiriliyordu.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Nihat Özdemir'in istifası sonrası TFF'den açıklama yapıldı.
İstifayla ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.
Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."