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    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 15:07
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa etmişti.

    Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevi bırakma kararı aldı.

    Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam edemeyeceğini belirtti.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti #1

    İLK KULÜP BAŞKANLARINA BİLDİRDİ

    Süper Lig başkanlarıyla konuşan Nihat Özdemir, görevi bırakacağıyla ilgili ilk bilgiyi verdi.

    Nihat Özdemir'in kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak, kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti #2

    GÖREV SÜRESİNİN DOLMASINA 1 YIL VARDI

    Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti #3

    ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

    TFF'nin aldığı kararlar sonrası en çok eleştirilen isimlerin başında Nihat Özdemir geliyordu.

    Kulüplerle fikir ayrılığına düşen Özdemir, yabancı sınırı konusunda da ciddi bir şekilde eleştiriliyordu.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti #4

    TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Nihat Özdemir'in istifası sonrası TFF'den açıklama yapıldı.

    İstifayla ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

    Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti #5


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