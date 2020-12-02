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    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif

    TFF, Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 18:08
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    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yapılan koronavirüs testinin pozitif olduğu duyuruldu.

    TFF DUYURDU

    Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir in koronavirüs testi pozitif #1

    TFF Başkanı Nihat Özdemir in koronavirüs testi pozitif #2

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