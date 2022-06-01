TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı?

TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'den boşalan koltuğa kimin oturacağı ve seçimlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı?

Süper Lig'de yoğun geçen 2021-2022 sezonu, Trabzonspor'un şampiyon olması ile tamamlandı. Bu sezon her anlamda, diğer sezonlara gör daha karışık geçti.

Hakemlerle ilgili verilen kararlar ve TFF'den Nihat Özdemir'in istifa etmesi, karışık bir sezonu beraberinde getirdi.

Nihat Özdemir'in ardından yerine vekaleten bakan Servet Yardımcı ile lig biterken, belirsiz olan birçok konu ise açıklığa kavuşturulamadı.

Yayın ihalesi dahil olmak üzere birçok konu çözümlenmek üzere beklerken, yeni başkanın kim olacağına dair detaylar kulislerde dolaşıyor.

Başkanlık için şimdiye kadar tek bir kişi adaylığını açıklarken, seçime ise oldukça kısa bir süre kaldı.

Hem seçim tarihini hem de adayları merak edenler, "TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı? İşte yanıtı...

TFF başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar açıklandı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek seçimlerde toplam 311 delege oy kullanacak.

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu.