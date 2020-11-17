Dolar
7.761
0.7032%
Euro
9.2189
0.8224%
Altın
1888.64
0.054%
Borsa
1281.3
-0.9041%
G. Altın
470.568
0.5536%
Bitcoin
129943.4
0.3471%
EXEN Coin
12.33
0.24%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    TFF, Beşiktaş'ın karantina talebini reddetti

    TFF, Beşiktaş'ın karantina talebini reddetti

    Türkiye Futbol Federasyonu, takımda koronavirüs vakaları artan ve kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ın 'karantina süresi 10 güne düşsün' talebini reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 13:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    8 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması yüzünden kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak karantina süresinin 10 güne düşürülmesini talep etmişti.

    TFF, Beşiktaş ın karantina talebini reddetti #1

    TFF'DEN OLUMSUZ YANIT

    Bu süreçte TFF'den olumlu bir cevap bekleyen siyah-beyazlılara, olumsuz yanıt geldi.

    Federasyon, karantina sürecinin 14 gün olarak kalması gerektiğine dair verdiği kararı tüm kulüplere bildirdi.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcuların, Başakşehir maçında oynama şansı kalmadı.

    Beşiktaş'tan TFF'ye karantina talebi - HABERİ

    TFF, Beşiktaş ın karantina talebini reddetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir