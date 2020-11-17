- Haberler
- Futbol Haberleri
- TFF, Beşiktaş'ın karantina talebini reddetti
TFF, Beşiktaş'ın karantina talebini reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu, takımda koronavirüs vakaları artan ve kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ın 'karantina süresi 10 güne düşsün' talebini reddetti.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 12:41
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:11
8 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması yüzünden kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak karantina süresinin 10 güne düşürülmesini talep etmişti.
TFF'DEN OLUMSUZ YANIT
Bu süreçte TFF'den olumlu bir cevap bekleyen siyah-beyazlılara, olumsuz yanıt geldi.
Federasyon, karantina sürecinin 14 gün olarak kalması gerektiğine dair verdiği kararı tüm kulüplere bildirdi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcuların, Başakşehir maçında oynama şansı kalmadı.
Beşiktaş'tan TFF'ye karantina talebi - HABERİ