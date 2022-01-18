TFF: Bir Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı

TFF, bir Süper Lig Hakeminin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ederken, spor sektöründe de vakalar artmaya başladı.

Türkiye Fubol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.