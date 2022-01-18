Euro
15.4653
0.85%
Dolar
13.6118
1.30%
Altın
793.5770
0.95%
Borsa
1,995.09
-4.35%
Bitcoin
571.000
-1.44%
BTXN Coin
33.06
-0.15%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    TFF: Bir Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı

    TFF, bir Süper Lig Hakeminin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF: Bir Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı

    Koronavirüs dünyayı etkilemeye devam ederken, spor sektöründe de vakalar artmaya başladı.

    Türkiye Fubol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    TFF'NİN AÇIKLAMASI

    TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.


    Görüş Bildir