AA & Ensonhaber

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maç öncesi tören düzenlendi.

Törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, fair play ödülünü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

"BÖYLE DEVAM EDER İNŞALLAH"

Bursaspor'un Süper Lig'e lazım olan bir camia olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Böyle birçok şehir var. Bizim arzumuz, onların da Süper Lig'e gelip tekrar renk katması. Dünyanın hiçbir stadında böyle bir taraftar profili yok. Başkandan Allah razı olsun. Böyle devam eder inşallah.

"MUHTEŞEM BİR ATMOSFER VAR"

Bursaspor Kulübü Başkanı Çelik de Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, şu şekilde konuştu: