TFF duyurdu: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren ligimizde de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de ofsayt tartışmaları hemen her maçta var. Bazı zamanlarda 3 dakikaya varan VAR incelemeleri sonucunda pozisyon hakkında karar verilirken, futbolun yavaşlamasına neden olan bu duruma son verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

20 Süper Lig stadında altyapı kurulumları tamamlandı

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Uygulama süresi saniyelere inecek

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir?

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi eş zamanlı takip edebilen ve ofsayt kararını çok kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistemdir.

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi nasıl çalışır?

Maçın oynandığı stadyumun farklı bölgelerine yerleştirilen 12 kamera ile futbolcuların bir saniye içerisindeki 50 hareketi kaydedilir.

Hakemler de ofsayt olarak geçen 29 vücut hareketini inceleyip son kararlarını verir.

Görüntüler maç esnasında da yayınlanacak

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SAOT görüntülerinin eş zamanlı olarak yayıncılarla maç esnasında paylaşılacağı temin edildi.

Pozisyonun neden ofsayt olduğu, oyuncunun hangi hatası nedeniyle ofsaytta kaldığı stadyumlardaki ekranlarda da yayınlanacak.

Bu teknoloji, 2022 Kulüpler Dünya Kupası'nda da test edilmişti.