TFF, Eryaman Stadı hakkında kararını verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nı inceleyerek maçın oynanmasına karar verdi.

DHA

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

İncelem tamamlandı

Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek, Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerince bugün incelendi.

Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet, raporunu TFF'ye gönderdi. Yapılan incelemenin ardından gelen raporları değerlendiren TFF, Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararına vardı.

Ankaragücü ile Fenerbahçe, 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Eryaman Stadı'nda mücadele edecek.